Un grain de sable Rue de Séraucourt Bourges, 1 février 2024 20:00, Bourges.

Thierry Balasse, metteur en scène partage sa philosophie de l’écoute et propose un voyage sonore à la rencontre de l’autre..

Stage director Thierry Balasse shares his philosophy of listening and takes us on a journey of sound to meet others.

El director de escena Thierry Balasse comparte su filosofía de la escucha y nos lleva en un viaje sonoro al encuentro de los demás.

Der Regisseur Thierry Balasse teilt seine Philosophie des Zuhörens und schlägt eine Klangreise zur Begegnung mit dem Anderen vor.

