Cet évènement est passé Parcours Infra-jour Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Parcours Infra-jour Rue de Séraucourt Bourges, 1 janvier 2023, Bourges. Bourges,Cher Parcours Infra-jour.

Infrajour est une excursion narrative..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Infrajour tour.

Infrajour is a narrative excursion. Ruta Infrajour.

Infrajour es una excursión narrativa. Parcours Infra-jour.

Infrajour ist ein narrativer Ausflug. Mise à jour le 2023-06-23 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Rue de Séraucourt Adresse Rue de Séraucourt Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Rue de Séraucourt Bourges

Rue de Séraucourt Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/