Bal à St Hilaire-la-Treille Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Bal à St Hilaire-la-Treille Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87), 3 décembre 2022, . Bal à St Hilaire-la-Treille Samedi 3 décembre, 20h30 Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

prix libre

avec Jacky n’ Zazz Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87) Rue de Seebach, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39565 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Après une très longue pause, (soupirs!) – dernier bal pour l’inauguration du magasin de la Ferme de La Tournerie (Coussac-Bonneval), juste avant la triste période des confinements – Jacky n’ Zazz reprennent la route pour animer le bal d’anniversaire de Jennifer. Répertoire éclectique de compositions originales et d’arrangements inédits, à la croisée de chemins musicaux, teintés d’influences créoles, balkaniques, ou toutes proches, mis au service de la danse. Musiques colorées aux rythmes endiablés, avec un seul objectif : vous chatouiller les orteils et agiter vos guibolles! N’hésitez pas à venir vous poser dès 18h30 pour un repas partagé, et si besoin, à rester dormir sur place, soit dans la chambre réservée à cet usage en prenant votre duvet, soit en posant votre véhicule sur notre terrain au calme. Plus d’infos, contacter Jennifer. Tél: 07.77.07.38.54 source : événement Bal à St Hilaire-la-Treille publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-04T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87) Adresse Rue de Seebach, 87190 Saint-Hilaire-la-Treille, France Age maximum 110 lieuville Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Rue de Seebach, Saint-Hilaire-la-Treille (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//