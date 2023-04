LES JOURNEES D’AQUAE II RUE DE SCEAUX Sceaux-du-gatinais Catégorie d’Évènement: Sceaux-du-Gâtinais

LES JOURNEES D’AQUAE II RUE DE SCEAUX, 27 mai 2023, Sceaux-du-gatinais. LES JOURNEES D’AQUAE II 27 et 28 mai RUE DE SCEAUX Voir https://initiatives-dordives-1.s2.yapla.com/fr/event-37635 L’association Initiatives Dordives organise la 2ème édition des Journées d’Aquaé à Sceaux-du-Gâtinais les samedi 27 et dimanche 28 mai avec au programme : championnat d’escrime antique SENOACTOÏ (gymnase de Dordives samedi 27 de 8 h 30 à 13 h 30), la GRANDE VEILLÉE avec sa cérémonie religieuse amis aussi contes et musique (le samedi soir de 21 h à 23 h à Sceaux-du-Gâtinais). Repas antique sur réservation (le samedi soir).

Et tout le week-end : LE FESTIVAL avec campements militaires et civils, artisanat, combats, expérimentation.

Buvette et restauration sur place. Billetterie disponible sur les QR CODES mentionnés sur l’affiche. RUE DE SCEAUX Sceaux-du-gatinais Sceaux-du-gatinais [{« type »: « link », « value »: « https://initiatives-dordives-1.s2.yapla.com/fr/event-37635 »}, {« type »: « email », « value »: « initiatives.dordives@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A1X6 ID

Détails Catégorie d’Évènement: Sceaux-du-Gâtinais Autres Lieu RUE DE SCEAUX Adresse Sceaux-du-gatinais Ville Sceaux-du-gatinais Lieu Ville RUE DE SCEAUX Sceaux-du-gatinais

RUE DE SCEAUX Sceaux-du-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux-du-gatinais/

LES JOURNEES D’AQUAE II RUE DE SCEAUX 2023-05-27 was last modified: by LES JOURNEES D’AQUAE II RUE DE SCEAUX RUE DE SCEAUX 27 mai 2023 RUE DE SCEAUX Sceaux-du-gatinais Sceaux-du-Gâtinais

Sceaux-du-gatinais