LA TÊTE DANS LES NUAGES rue de Sarreguemines Rémelfing, 14 juillet 2023, Rémelfing.

Rémelfing,Moselle

Une soirée festive et qui s’adresse à tous !

17h : atelier d’écriture.

18h : Les carottes sont cuites (spectacle d’objet, humour tout public).

19h30 : BleuBrume (concert chanson française pop-poétique).

21h : Playlist de Miss Eastwood (Une Surprise Party revisitée).

22h30 : le Quizz La tête dans les nuages.

Buvette et restauration sur place. Tout public

Vendredi 2023-07-14 17:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. 0 EUR.

A festive evening for all!

5pm: writing workshop.

6pm: Les carottes sont cuites (object show, humor for all audiences).

7.30pm: BleuBrume (pop-poetic French chanson concert).

9pm: Miss Eastwood’s Playlist (a revisited Surprise Party).

10:30pm: La tête dans les nuages quiz.

Refreshment bar and on-site catering

¡Una velada festiva para todos!

17.00 h: taller de escritura.

18.00 h: Les carottes sont cuites (espectáculo de objetos, humor para todos los públicos).

19.30 h: BleuBrume (concierto de canciones pop-poéticas francesas).

21.00 h: Miss Eastwood’s Playlist (fiesta sorpresa revisitada).

22.30 h: La tête dans les nuages quiz.

Refrescos y comida in situ

Ein festlicher Abend, der sich an alle richtet!

17 Uhr: Schreibwerkstatt.

18 Uhr: Les carottes sont cuites (Objektspektakel, Humor für alle Altersgruppen).

19.30 Uhr: BleuBrume (Konzert französisches Chanson Pop-Poetik).

21 Uhr: Playlist von Miss Eastwood (Eine Surprise Party in neuem Gewand).

22.30 Uhr: Das Quiz La tête dans les nuages (Der Kopf in den Wolken).

Getränke und Speisen vor Ort

