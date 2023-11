Marché de Noël Rue de Saint Riquier Vittefleur, 3 décembre 2023, Vittefleur.

Vittefleur,Seine-Maritime

Marché de Noël : nombreux exposants.

Présence du Père Noël.

Entrée libre 9h à 18h à la salle P. Lecordier.

Restauration sur place, entrée gratuite..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue de Saint Riquier Salle Paul Lecordier

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Christmas market: numerous exhibitors.

Santa Claus present.

Free admission 9am to 6pm at salle P. Lecordier.

Catering on site, free admission.

Mercado navideño: numerosos expositores.

Papá Noel estará presente.

Entrada gratuita de 9:00 a 18:00 en la Salle P. Lecordier.

Restauración in situ, entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt: Zahlreiche Aussteller.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Freier Eintritt 9h bis 18h in der Halle P. Lecordier.

Verpflegung vor Ort, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche