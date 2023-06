2ème Concours de peinture dans la rue Rue de Saint-Rémy Vendat, 3 juin 2023, Vendat.

Vendat,Allier

La commune de Vendat organise son deuxième concours de peinture dans la rue (6 lieux au choix). Amateurs et professionnels. Inscription gratuite..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 16:30:00. .

Rue de Saint-Rémy Salle Socio-culturelle

Vendat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of Vendat organizes its second street painting competition (6 locations to choose from). Open to amateurs and professionals. Free registration.

El municipio de Vendat organiza su segundo concurso de pintura callejera (6 lugares a elegir). Abierto a aficionados y profesionales. Inscripción gratuita.

Die Gemeinde Vendat organisiert ihren zweiten Straßenmalwettbewerb (6 Orte zur Auswahl). Amateure und professionelle Künstler. Kostenlose Anmeldung.

