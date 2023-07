Vide-greniers à Heuqueville Rue de Saint-Gilles Heuqueville, 9 juillet 2023, Heuqueville.

Heuqueville,Seine-Maritime

L’ association « Réveil des Falaises » organise un vide-greniers qui se tiendra au stade municipal d’Heuqueville .

Entrée : 1€.

Buvette, restauration sur place..

2023-07-09 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. .

Rue de Saint-Gilles

Heuqueville 76280 Seine-Maritime Normandie



The « Réveil des Falaises » association is organizing a garage sale to be held at the Heuqueville municipal stadium.

Admission: 1?

Refreshment bar and catering on site.

La asociación « Réveil des Falaises » organiza una venta de garaje en el estadio municipal de Heuqueville.

Entrada: 1 euro.

Bar y catering in situ.

Der Verein « Réveil des Falaises » organisiert einen Flohmarkt, der im Stadion von Heuqueville stattfindet.

Eintritt: 1?

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche