CHANTS PARTICIPATIFS ET GRANDES ORGUES À PORCELETTE Rue de Saint-Avold Porcelette, 26 décembre 2023, Porcelette.

Porcelette,Moselle

Crèche, chant participatif et orgue : accueil des visiteurs par le Conseil de Fabrique. Accès à la tribune de l’orgue, chants de Noël à l’orgue pour les enfants et les plus grands selon leur demande, au choix (paroles mises à disposition).. Tout public

Mardi 2023-12-26 15:00:00 fin : 2023-12-26 17:00:00. 0 EUR.

Rue de Saint-Avold Église

Porcelette 57890 Moselle Grand Est



Nativity scene, carols and organ: visitors welcomed by the Fabrique Council. Access to the organ loft, Christmas carols on the organ for children and adults at their choice (lyrics provided).

Belén, villancicos y órgano: los visitantes son recibidos por el Consejo de la Fabrique. Acceso al desván del órgano, villancicos en el órgano para niños y adultos que lo soliciten (se proporciona la letra).

Krippe, Mitmachsingen und Orgel: Empfang der Besucher durch den Kirchenvorstand. Zugang zur Orgelempore, Weihnachtslieder auf der Orgel für Kinder und ältere Kinder nach Wunsch, nach Wahl (Texte werden zur Verfügung gestellt).

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE