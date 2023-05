LES BOSSES DE PORCELETTE Rue de Saint-Avold, 11 juin 2023, Porcelette.

Porcelette,Moselle

Organisé par le Cyclo Tourisme Porcelette : 3 circuits vélo route (45, 70 et 90 km), 3 circuits VTT (29, 34 et 50 km) et 2 circuits marche (6 et 10 km). Accueil de 7h à 11h. Buvette, casse-croûtes et repas chauds (15€) sur place..

Dimanche 2023-06-11 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Rue de Saint-Avold

Porcelette 57890 Moselle Grand Est



Organized by Cyclo Tourisme Porcelette: 3 road bike circuits (45, 70 and 90 km), 3 mountain bike circuits (29, 34 and 50 km) and 2 walking circuits (6 and 10 km). Open from 7am to 11am. Refreshment bar, snacks and hot meals (15?) on site.

Organizado por Cyclo Tourisme Porcelette: 3 circuitos de bicicleta de carretera (45, 70 y 90 km), 3 circuitos de bicicleta de montaña (29, 34 y 50 km) y 2 circuitos a pie (6 y 10 km). Abierto de 7.00 a 11.00 h. Bar, tentempiés y comidas calientes (15?) in situ.

Organisiert vom Cyclo Tourisme Porcelette: 3 Rennradstrecken (45, 70 und 90 km), 3 Mountainbike-Strecken (29, 34 und 50 km) und 2 Wanderstrecken (6 und 10 km). Empfang von 7 Uhr bis 11 Uhr. Getränkestand, Snacks und warme Mahlzeiten (15?) vor Ort.

