Concert de Noël Rue de Saint Agrève Tence, 4 décembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

L’Ecole de Musique du Haut-Lignon vous présente son concert de Noël avec la chorale enfants/ados, l’ensemble guitares et l’ensemble à cordes..

2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Rue de Saint Agrève Salle Maria Bonnet

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’Ecole de Musique du Haut-Lignon presents its Christmas concert, featuring the children’s/youth choir, guitar ensemble and string ensemble.

L’Ecole de Musique du Haut-Lignon presenta su concierto de Navidad con el coro de niños y adolescentes, el conjunto de guitarras y el conjunto de cuerda.

Die Ecole de Musique du Haut-Lignon präsentiert ihr Weihnachtskonzert mit dem Kinder-/Jugendchor, dem Gitarrenensemble und dem Streicherensemble.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon