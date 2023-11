Théâtre Rue de Saint Agrève Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence Théâtre Rue de Saint Agrève Tence, 26 novembre 2023, Tence. Tence,Haute-Loire Théâtre : « Ouilla Docteur » (par la troupe Yssingelaise « la puce qui trotte »).

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Rue de Saint Agrève Salle Maria Bonnet

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Theater : » Ouilla Docteur » (by the Yssingelese company » la puce qui trotte « ) Teatro: « Ouilla Docteur » (de la compañía Yssingelese « la puce qui trotte ») Theater: « Ouilla Docteur » (von der Truppe « la puce qui trotte » aus Yssingelaise) Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Rue de Saint Agrève Adresse Rue de Saint Agrève Salle Maria Bonnet Ville Tence Departement Haute-Loire Lieu Ville Rue de Saint Agrève Tence latitude longitude 45.113859;4.290631

