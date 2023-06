Foire à tout Rue de Rotamagus La Chaussée, 2 juillet 2023, La Chaussée.

La Chaussée,Seine-Maritime

Rendez-vous sur le parking des Vieilles Mécaniques !

Restauration et buvette sur place !.

2023-07-02 à 07:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

Rue de Rotamagus parking des Vieilles Mécaniques

La Chaussée 76590 Seine-Maritime Normandie



Meet at the Vieilles Mécaniques parking lot!

Catering and refreshments on site!

Encuentro en el aparcamiento de Vieilles Mécaniques

Comida y refrescos in situ

Wir treffen uns auf dem Parkplatz der Vieilles Mécaniques!

Verpflegung und Getränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche