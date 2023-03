Marché des Créateurs et des Métiers d’Arts Rue de Ronde (Accès Piéton) Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Marché des Créateurs et des Métiers d'Arts
Samedi 1 avril, 10h00
Rue de Ronde (Accès Piéton)

Découvrez lors de ce week-end différentes oeuvres de nos artisans Créateurs au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Jura.

Venez profitez de ce moment pour apprécier toutes les valeurs de nos artisans d’art, leur savoir-faire, leurs techniques et leurs produits.

Parcourez les différents stands de nos artisans, rue de ronde dans le centre ville de Lons-le-Saunier, le long du Théâtre, pour admirer, pour apprendre et pour valoriser le travail de ses artisans créateurs.

Profitez de la pietonnisation du Centre-Ville pour vagabonder au gré de vos envies.
Rue de Ronde (Accès Piéton)
Rue de Ronde, 39000, Lons-le-Saunier

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 marché créateur Voix du Jura

