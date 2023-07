Balade buissonnière, la biodiversité en ville Rue de Rome Marseille, 1 janvier 2022, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Parcours essentiel pour découvrir dans la ville la nature «jardinée», spontanée, sauvage et la plupart du temps invisible. Patrimoine historique et patrimoine naturel se rencontrent dans une visite où la nature est au cœur de l’histoire..

2022-01-01 fin : 2022-12-31 . .

Rue de Rome

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An essential tour to discover the « gardened », spontaneous, wild and mostly invisible nature in the city. Historical and natural heritage meet in a visit where nature is at the heart of history.

Una ruta imprescindible para descubrir la naturaleza espontánea, salvaje y casi siempre invisible del « jardín » de la ciudad. El patrimonio histórico y el natural se unen en una visita en la que la naturaleza está en el centro de la historia.

Wesentlicher Rundgang, um in der Stadt die « gegärtnerte », spontane, wilde und meist unsichtbare Natur zu entdecken. Historisches Erbe und Naturerbe begegnen sich auf einem Rundgang, bei dem die Natur im Mittelpunkt der Geschichte steht.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille