Marché couvert – Hanaufruit Rue de Riedheim Bouxwiller, 1 janvier 2024, Bouxwiller.

Bouxwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

Vente de fruits et légumes de producteurs de la région.

Vente de fruits et légumes de producteurs de la région

Marché de fruits et légumes de producteurs de la région. Le marché est situé à la sortie de Bouxwiller en direction d’Imbsheim, 300 m après le panneau de fin d’agglomération, sur la gauche.

EUR.

Rue de Riedheim

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre