NOËL A LA CONTRÉE DES MINIS rue de Réding – Ferme La Contrée des Minis Hilbesheim, 20 décembre 2023 10:00, Hilbesheim.

Hilbesheim,Moselle

Entrez dans l’ambiance de Noël à la contrée des minis !

Au programme : visite guidée de la ferme par le lutin, contes animés de Noël, goûter, venue du Père Noël et distribution d’un jouet à chaque enfant. Inscription obligatoire par téléphone ou internet.

Il y a une séance le matin et une l’après-midi.. Tout public

Mercredi 2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 12:00:00. 12 EUR.

rue de Réding – Ferme La Contrée des Minis

Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est



Get into the Christmas spirit at La contrée des minis!

On the program: guided tour of the farm by the elf, animated Christmas stories, snack, visit from Santa Claus and distribution of a toy to each child. Registration required by telephone or internet.

There is one session in the morning and one in the afternoon.

¡Vive el espíritu navideño en La contrée des minis!

En el programa: visita guiada de la granja por el elfo, cuentos navideños animados, merienda, visita de Papá Noel y reparto de un juguete a cada niño. Es necesario inscribirse por teléfono o en línea.

Hay una sesión por la mañana y otra por la tarde.

Lassen Sie sich im Land der Minis in Weihnachtsstimmung versetzen!

Auf dem Programm stehen eine Führung durch den Bauernhof mit dem Wichtel, animierte Weihnachtsgeschichten, ein Imbiss, der Weihnachtsmann und die Verteilung eines Spielzeugs an jedes Kind. Anmeldung per Telefon oder Internet erforderlich.

Es gibt eine Sitzung am Vormittag und eine am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-12-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG