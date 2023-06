Fête de la musique rue de Ranspach Husseren-Wesserling, 21 juin 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Venez flâner au rythme de la musique.

Cette année: buvette et tartes flambées pour régaler vos papilles!.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

rue de Ranspach

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



Come and stroll to the rhythm of the music.

This year: refreshments and tarts flambées to tantalize your taste buds!

Venga a pasear al ritmo de la música.

Este año: ¡refrescos y tartas flambeadas para tentar a su paladar!

Flanieren Sie im Rhythmus der Musik.

Dieses Jahr gibt es einen Imbiss und Flammkuchen, um Ihren Gaumen zu verwöhnen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin