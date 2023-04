Troc’Jardin Rue de ranspach, 30 avril 2023, Husseren-Wesserling.

Le principe est simple, venez accompagné de votre plante ou outil à troquer.

Rendez-vous à l’espace de dépôt où des spécialistes du jardin évalueront votre objet. En fonction de la taille, la qualité, la quantité ou encore la rareté de ce dernier, une valeur en radis (la monnaie du jour) vous sera donné !

Animations, ateliers, conférence et petite restauration avec des produits fermiers locaux..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. 0 EUR.

Rue de ranspach

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



The principle is simple, come with your plant or tool to trade.

Go to the deposit area where garden specialists will evaluate your object. Depending on the size, quality, quantity or rarity of the item, you will be given a value in radishes (the currency of the day)!

Animations, workshops, conference and small catering with local farm products.

El principio es sencillo, venga con su planta o herramienta para ser objeto de trueque.

Diríjase a la zona de depósito, donde los especialistas en jardinería evaluarán su objeto. Según el tamaño, la calidad, la cantidad o la rareza del objeto, se le dará un valor en rábanos (¡la moneda del día!)

Animaciones, talleres, conferencia y pequeño catering con productos agrícolas locales.

Das Prinzip ist einfach: Bringen Sie Ihre Pflanze oder Ihr Werkzeug zum Tauschen mit.

Begeben Sie sich zur Abgabestelle, wo Gartenexperten Ihren Gegenstand bewerten werden. Je nach Größe, Qualität, Menge oder Seltenheit wird Ihnen ein Wert in Radieschen (der Währung des Tages) zugeteilt!

Animationen, Workshops, Konferenzen und kleine Snacks mit lokalen Bauernprodukten.

