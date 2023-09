baby broc’ Rue de Prunay Beine-Nauroy, 1 octobre 2023, Beine-Nauroy.

Beine-Nauroy,Marne

Bourse puériculture et jouets de 8h00 à 16h00.

Cette année nous mettons en avant la vente de jouets

Entrée libre.

Buvette et restauration rapide sur place..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 16:00:00. .

Rue de Prunay Salle polyvalente

Beine-Nauroy 51490 Marne Grand Est



Childcare and toy fair from 8.00 am to 4.00 pm.

This year we’re highlighting the sale of toys

Free admission.

Refreshments and fast food on site.

Feria de juguetes y puericultura de 8.00 a 16.00 horas.

Este año nos centraremos en la venta de juguetes

Entrada gratuita.

Refrescos y comida rápida in situ.

Kinder- und Spielzeugbörse von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Dieses Jahr stellen wir den Verkauf von Spielzeug in den Vordergrund

Der Eintritt ist frei.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

