CÉRÉMONIE DES VOEUX Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz, 7 janvier 2024, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 11:00:00

fin : 2024-01-07 11:00:00

Pour célébrer ensemble la nouvelle année, Pascale Briand, Maire des Moutiers-en-Retz, et l’ensemble de l’équipe municipale ont le plaisir de convier les habitants à la cérémonie des vœux.

La cérémonie des vœux est une occasion unique de se rassembler et de célébrer ensemble les réussites de l’année passée tout en se projetant vers l’avenir avec optimisme et détermination.

Rue de Prigny Salle Jean Varnier

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



