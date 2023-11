MARCHÉ DE NOËL Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz, 17 décembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Préparez vos cadeaux de noël lors du marché de noël des Moutiers-en-Retz..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Rue de Prigny Salle Jean Varnier

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Prepare your Christmas gifts at the Moutiers-en-Retz Christmas market.

Prepare sus regalos de Navidad en el mercado navideño de Moutiers-en-Retz.

Bereiten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke auf dem Weihnachtsmarkt in Les Moutiers-en-Retz vor.

