Moments Musicaux de Saint Briac – Récital d’orgue Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer, dimanche 18 février 2024.

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18

Orgue en chansons.

Frédéric Lamantia est titulaire titulaire des orgues du Grand Temple de Lyon et organiste à l’hôtel de ville de Villeurbanne (seule mairie de France à posséder un orgue Cavaillé-Coll dans ses salons pour les mariages, parrainages républicains, conseils municipaux et cérémonies officielles où il développe un répertoire original pour aller à la rencontre d’un large public à travers des transcriptions de chansons francophones, de musiques de films et de comédies musicales).

Ce récital est constitué à partir des répertoires de Jacques Brel, Edith Piaf, Jean Ferrat, Barbara et Georges Bras sens dont il a sélectionné des chansons culte. Quand le monde et la société se fragmentent, il est important de savoir encore se rassembler malgré nos différences et vivre des instants de communion autour de notre patrimoine (organistique, musical), en espérant que l’universalité qui s’en échappera pourra offrir à certains un début de réponse à leur quête de sens…

.

Rue de Pleurtuit Salle de la Vigie

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme