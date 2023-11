10ème édition du Aymon trail Rue de plaine des sports Bogny-sur-Meuse, 17 février 2024, Bogny-sur-Meuse.

Bogny-sur-Meuse,Ardennes

2 parcours remaniés permettant de découvrir de superbes « points de vue » entre Meuse & Semoy autour de Bogny sur meuse. Parcours techniques et originaux tracés pour votre plus grand plaisir. L’Aymon trail fait partie du challenge Trail Champ’ardenne. Inscription sur le site : https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1557 Programme du week-end : Le samedi Rando nocturne animée en fin de journée (6,2km / 270 D+) : Inscription autorisée à partir de 10 ans. Tarif 3€ Pasta party à partir de 19h, inscription obligatoire. Le dimanche : Rendez à 09h pour le trail de 19,1km / 980D+ (Inscription autorisée à partir de 18 ans) Rendez à 09h30 pour le trail de 33,7km /1800 D+ (Inscription autorisée à partir de 20 ans) (Challenge + qualif + index UTMB + TTN +championnat Ardennes… Rien que ça !!!) Cette course se déroule à 98% sur des chemins ou des sentiers qui traversent les forêts entre Meuse et Semoy..

2024-02-17 fin : 2024-02-18 . .

Rue de plaine des sports Salle multisports

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



2 redesigned courses to discover the superb « viewpoints » between Meuse & Semoy around Bogny sur meuse. Technical and original trails designed for your pleasure. The Aymon trail is part of the Trail Champ’ardenne challenge. Registration: https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1557 Weekend program: Saturday Animated night hike at the end of the day (6.2km / 270 D+): Registration open to 10-year-olds and over. Price 3? Pasta party from 7pm, registration required. Sunday: Rendezvous at 09:00 for the 19.1km / 980D+ trail (18 years and over are allowed to register) Rendezvous at 09:30 for the 33.7km /1800 D+ trail (20 years and over are allowed to register) (Challenge + qualifier + UTMB index + TTN + Ardennes Championship…). Nothing less!!!) 98% of this race takes place on paths or tracks through the forests between Meuse and Semoy.

2 recorridos renovados para descubrir los magníficos miradores entre el Mosa y el Semoy en los alrededores de Bogny sur Meuse. Recorridos técnicos y originales diseñados para su disfrute. El Aymon Trail forma parte del desafío Trail Champ’ardenne. Inscripciones en la página web: https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1557 Programa del fin de semana: Sábado Caminata nocturna animada al final del día (6,2km / 270 D+): Inscripción autorizada para niños a partir de 10 años. Precio 3? Fiesta de la pasta a partir de las 19 h, inscripción obligatoria. Domingo: Cita a las 9h para el recorrido de 19,1km / 980D+ (inscripción autorizada a partir de 18 años) Cita a las 9h30 para el recorrido de 33,7km / 1800 D+ (inscripción autorizada a partir de 20 años) (Challenge + clasificatoria + índice UTMB + TTN + Campeonato de las Ardenas…). Esta carrera es 98% en caminos o pistas a través de los bosques entre Mosa y Semoy.

2 neu gestaltete Strecken, auf denen Sie wunderschöne « Aussichtspunkte » zwischen Maas & Semoy rund um Bogny sur meuse entdecken können. Technische und originelle Strecken, die zu Ihrem größten Vergnügen angelegt wurden. Der Aymon-Trail ist Teil des Challenge Trail Champ’ardenne. Anmeldung auf der Website: https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1557 Programm des Wochenendes : Samstag Nachtwanderung am Ende des Tages (6,2km / 270 D+): Anmeldung ab 10 Jahren erlaubt. Preis: 3 ? Pasta-Party ab 19 Uhr, Anmeldung erforderlich. Am Sonntag: Treffpunkt um 09 Uhr für den Trail von 19,1km / 980D+ (Anmeldung ab 18 Jahren erlaubt) Treffpunkt um 09:30 Uhr für den Trail von 33,7km /1800 D+ (Anmeldung ab 20 Jahren erlaubt) (Challenge + qualif + index UTMB + TTN +championnat Ardennes…. Nur das!!!) Dieser Lauf findet zu 98% auf Wegen oder Pfaden statt, die durch die Wälder zwischen Meuse und Semoy führen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ardennes Tourisme