Le fasciant week-end: dégustation avec des vignerons de l’AOC Azay-le-Rideau. Rue de Pineau Azay-le-Rideau Catégories d’Évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire Le fasciant week-end: dégustation avec des vignerons de l’AOC Azay-le-Rideau. Rue de Pineau Azay-le-Rideau, 21 octobre 2023, Azay-le-Rideau. Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire Dégustation de vins AOC Touraine Azay le Rideau avec différents vignerons locaux..

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-22 16:15:00. .

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



AOC Touraine Azay le Rideau wine tasting with local winemakers. Degustación de vinos AOC Touraine Azay le Rideau con viticultores locales. Weinprobe von AOC Touraine Azay le Rideau mit verschiedenen lokalen Winzern. Mise à jour le 2023-09-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire Autres Lieu Rue de Pineau Adresse Rue de Pineau Ville Azay-le-Rideau Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Rue de Pineau Azay-le-Rideau latitude longitude 47.25903;0.46573

Rue de Pineau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-rideau/