Journées Européennes du Patrimoine au Château d’Azay-Le-Rideau Rue de Pineau Azay-le-Rideau, 16 septembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs pourront découvrir gratuitement le château d’Azay-le-Rideau les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023..

Samedi 2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To mark the European Heritage Days, visitors will be able to explore the Château d’Azay-le-Rideau free of charge on Saturday 16th and Sunday 17th September 2023.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los visitantes podrán explorar gratuitamente el castillo de Azay-le-Rideau el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre de 2023.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Besucher das Schloss Azay-le-Rideau am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September 2023 kostenlos besichtigen.

