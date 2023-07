Les rendez-vous famille : visite « Drôle de bêtes au château » Rue de Pineau Azay-le-Rideau, 12 juillet 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Au château d’Azay-le-Rideau, il y a de drôles d’animaux ! Les jeunes visiteurs partiront à la recherche de ces drôles de bêtes, terrifiantes ou amusantes qui se cachent dans les décors et les recoins du monument..

Mercredi 2023-07-12 14:30:00 fin : 2023-08-31 . 8 EUR.

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the Château d’Azay-le-Rideau, there are some funny animals! Young visitors will set off in search of the strange beasts, both terrifying and amusing, that lurk in the scenery and nooks and crannies of the monument.

En el castillo de Azay-le-Rideau hay animales divertidos Los jóvenes visitantes estarán al acecho de estas extrañas, terroríficas o divertidas criaturas que se esconden en los paisajes y recovecos del monumento.

Im Schloss Azay-le-Rideau gibt es lustige Tiere! Die jungen Besucher werden sich auf die Suche nach diesen komischen, erschreckenden oder lustigen Tieren begeben, die sich in den Dekorationen und Winkeln des Monuments verstecken.

