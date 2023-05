Murmurations Rue de Pineau, 9 juin 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Murmurations est une pièce pour cinq danseurs et une nuée d’oiseaux-robots, explorant le phénomène de la disparition progressive des populations d’oiseaux observée depuis plusieurs décennies. Imaginée spécialement pour le château d’Azay-le-Rideau par Veronika Akopova et la compagnie bok o bok.

Vendredi 2023-06-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Murmurations is a piece for five dancers and a flock of robot birds, exploring the phenomenon of the gradual disappearance of bird populations over the last few decades. Created especially for the Château d?Azay-le-Rideau by Veronika Akopova and the bok o bok company

Murmurations es una pieza para cinco bailarines y una bandada de pájaros robot, que explora el fenómeno de la desaparición gradual de las poblaciones de aves en las últimas décadas. Creada especialmente para el Château d’Azay-le-Rideau por Veronika Akopova y la compañía bok o bok

Murmurations ist ein Stück für fünf Tänzer und einen Schwarm Robotervögel, das das Phänomen des allmählichen Verschwindens von Vogelpopulationen untersucht, das seit mehreren Jahrzehnten zu beobachten ist. Das Stück wurde von Veronika Akopova und der Kompanie bok o bok speziell für das Schloss Azay-le-Rideau entworfen

Mise à jour le 2023-05-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme