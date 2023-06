VIDE-GRENIERS Rue de Péraupré Coinches, 10 juin 2023, Coinches.

Coinches,Vosges

Vide-garages, déballages, rue des Prés Saint-Diez et de Péraupré dans les cours des maisons signalées par des ballons.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

Rue de Péraupré et Rue des Prés Saint-Diez

Coinches 88100 Vosges Grand Est



Garage sales, unpacking, rue des Prés Saint-Diez and rue de Péraupré in the yards of houses marked with balloons.

Ventas de garaje, desembalajes, rue des Prés Saint-Diez y rue de Péraupré en los patios de las casas marcadas con globos.

Garagenleerungen, Entrümpelungen, Rue des Prés Saint-Diez und Rue de Péraupré in den Höfen der Häuser, die mit Ballons gekennzeichnet sind.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES