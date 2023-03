VIDE-GRENIER rue de Pederobba Hettange-Grande Catégories d’Évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle . À la recherche de la bonne affaire ? Le Handball Club vous invite à un vide-greniers. Tentez votre chance à la tombola et pour les petites faims, une buvette et restauration seront disponibles. Pour les exposants, l’inscription est à faire avant la fin du mois de mars. sevolhbchettange@orange.fr +33 6 08 14 45 30 https://ehr-handball.fr/ rue de Pederobba Gymnase Pasteur Hettange-Grande

