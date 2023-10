Les defis de la Sorcière bleue Rue de Pau Saint-Abit, 29 octobre 2023, Saint-Abit.

Saint-Abit,Pyrénées-Atlantiques

La Pacap vous invite à défier la sorcières bleue! Cette après-midi est animée par Les malles à jeux de Palabrart Animations.

Place limitées..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Rue de Pau Salle communale

Saint-Abit 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pacap invites you to challenge the Blue Witch! This afternoon is hosted by Les malles à jeux de Palabrart Animations.

Places limited.

¡Pacap te invita a desafiar a las brujas azules! Esta tarde será organizada por Les malles à jeux de Palabrart Animations.

Plazas limitadas.

Pacap lädt Sie ein, die blaue Hexe herauszufordern! Dieser Nachmittag wird von Les malles à jeux von Palabrart Animations begleitet.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

