MUSIQUE JEUNE PUBLIC – OURK, 10 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy

MUSIQUE JEUNE PUBLIC – OURK

2023-05-10 16:00:00 – 2023-05-10 16:45:00

JEUNE PUBLIC / ROCK / TROPICAL / FIESTA

Places limitées

Avec ses métissages musicaux, ce concert à destination du jeune public est une invitation à embarquer pour des voyages immobiles. Du cocktail de jus de fruits tropicaux siroté sur une plage paradisiaque à la moiteur d’une capitale sud-américaine, Ourk embarque petit·es et grand·es le temps d’un concert joyeux et dansant qui, à l’image du mouvement tropicaliste brésilien (Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso…), parvient à la synthèse entre rock, musique populaire et musique avant-gardiste. Dépaysement garanti. La richesse des propositions rythmiques et mélodiques mais aussi visuelles, fait de Ourk une expérience à partager : en famille, entre ami·es, et ce, quel que soit l’âge des spectateur-trices. Les musiciens jouent en plein milieu du public, et c’est une invitation à la fête !

+33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/violences

