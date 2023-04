Brocante – Rue de Paris prolongée Rue de Paris prolongée Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Brocante – Rue de Paris prolongée Rue de Paris prolongée, 21 mai 2023, Joinville-le-Pont. Brocante – Rue de Paris prolongée Dimanche 21 mai, 08h00 Rue de Paris prolongée La 48ème édition de la brocante rue de Paris prolongée aura lieu le dimanche 21 mai 2023. Vous souhaitez bénéficier d’un emplacement ? Les bulletins d’inscription sont disponible dès maintenant ici ?https://bit.ly/3Mki2vA Bulletin à renvoyer par courrier à Atelier 55 – 55 Rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont ? brocante55@gmail.com

? 06.37.25.62.55 Rue de Paris prolongée Rue de Paris joinville le pont. Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3Mki2vA »}, {« link »: « mailto:brocante55@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T08:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

2023-05-21T08:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Rue de Paris prolongée Adresse Rue de Paris joinville le pont. Ville Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne Lieu Ville Rue de Paris prolongée Joinville-le-Pont

Rue de Paris prolongée Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Brocante – Rue de Paris prolongée Rue de Paris prolongée 2023-05-21 was last modified: by Brocante – Rue de Paris prolongée Rue de Paris prolongée Rue de Paris prolongée 21 mai 2023 Joinville-le-Pont Rue de Paris prolongée Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-de-Marne