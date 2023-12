Parade Blanche Rue de Paris Le Havre, 17 décembre 2023 17:00, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Parade Blanche est un temps fort de Noël au Havre. Ce défilé nocturne attire chaque année des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féérique. Le Comité des Fêtes vous invite à vous habiller en blanc et à vous munir de lampions.

Un moment convivial et musical sera offert au pied de l’Hôtel de Ville à l’issue de la parade.

Départ à 17h de la place Carrée, à l’extrémité de la rue de Paris, côté Catène.

Arrivée quai Lamblardie..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Parade Blanche is one of the highlights of Christmas in Le Havre. Every year, this nocturnal parade attracts thousands of spectators in a magical, musical atmosphere. The Comité des Fêtes invites you to dress in white and carry lanterns.

At the end of the parade, a musical reception will be held at the foot of the Hôtel de Ville.

Departure at 5 p.m. from Place Carrée, at the end of rue de Paris, on the Catène side.

Arrival quai Lamblardie.

La Parade Blanche es uno de los momentos culminantes de la Navidad en Le Havre. Cada año, este desfile nocturno atrae a miles de espectadores en un ambiente musical mágico. El Comité des Fêtes le invita a vestirse de blanco y llevar farolillos.

Al final del desfile, se celebrará una recepción musical al pie del Ayuntamiento.

Salida a las 17.00 h de la plaza Carrée, al final de la calle de París, del lado de Catène.

Llegada quai Lamblardie.

Die Parade Blanche ist ein Höhepunkt der Weihnachtszeit in Le Havre. Diese Nachtparade zieht jedes Jahr Tausende von Zuschauern in einer musikalischen und märchenhaften Atmosphäre an. Das Festkomitee lädt Sie ein, sich weiß zu kleiden und Lampions mitzubringen.

Im Anschluss an die Parade wird am Fuße des Rathauses ein geselliger Moment mit Musik angeboten.

Start um 17 Uhr am Place Carrée, am Ende der Rue de Paris, auf der Catène-Seite.

Ankunft am Quai Lamblardie.

