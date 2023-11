Fête de la pomme 2023 Rue de Paris Le Havre, 12 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organise la 36ème édition de la traditionnelle Fête de la Pomme.

Rendez-vous rue de Paris, à proximité de la Catène, le dimanche 12 novembre à partir de 10h. Une soixantaine d’exposants vous attendront pour vous présenter de nombreuses variétés de pommes et autres produits du terroir normand.

Entrée libre..

Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organizes the 36th edition of the traditional Apple Festival.

Join us on rue de Paris, near the Catène, on Sunday November 12 from 10am. Some sixty exhibitors will be on hand to present a wide range of apples and other local produce from Normandy.

Admission free.

APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organiza la 36ª edición del tradicional Festival de la Manzana.

Acérquese a la rue de Paris, cerca de La Catène, el domingo 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Unos sesenta expositores presentarán una amplia gama de manzanas y otros productos locales de Normandía.

La entrada es gratuita.

Die APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organisiert die 36. Ausgabe des traditionellen Apfelfestes.

Treffpunkt: Rue de Paris, in der Nähe der Catène, am Sonntag, den 12. November ab 10 Uhr. Rund 60 Aussteller erwarten Sie, um Ihnen zahlreiche Apfelsorten und andere Produkte aus der Normandie zu präsentieren.

Eintritt frei.

