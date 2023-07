Corsiflor 2023 Rue de Paris Le Havre, 20 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Comme chaque année, le « Corsiflor » mobilise de nombreux bénévoles tout au long de l’année pour vous proposer un défilé de chars fleuris dans les rues havraises.

De nombreux chars sonorisés et encadrés par des danseurs, musiciens ou comédiens défileront dans une ambiance festive..

Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Like every year, the « Corsiflor » mobilizes numerous volunteers throughout the year to bring you a parade of floral floats through the streets of Le Havre.

Numerous floats, accompanied by dancers, musicians and comedians, will parade in a festive atmosphere.

Como cada año, Corsiflor moviliza a un gran número de voluntarios a lo largo de todo el año para ofrecerle un desfile de carrozas florales por las calles de Le Havre.

Muchas carrozas irán acompañadas de bailarines, músicos y cómicos en un ambiente festivo.

Wie jedes Jahr mobilisiert der « Corsiflor » das ganze Jahr über zahlreiche Freiwillige, um Ihnen einen Umzug mit blumengeschmückten Wagen durch die Straßen von Le Havre zu bieten.

Zahlreiche Wagen, die mit Musik beschallt und von Tänzern, Musikern oder Schauspielern umrahmt werden, ziehen in einer festlichen Atmosphäre vorbei.

