Marché de Noël du Bugue Rue de Paris Le Bugue, 10 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Artisans, créateurs, producteurs locaux. chants de Noël. « Levain-mer », spectacle croustillant du boulanger vagabond. déambulation du père Noël. Et plein d’autres surprises..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

Rue de Paris

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Craftsmen, designers, local producers. Christmas carols. « Levain-mer », a crunchy show by the wandering baker. Santa Claus on the prowl. And many other surprises.

Artesanos, diseñadores y productores locales. Villancicos. « Levain-mer », un espectáculo crujiente a cargo del panadero ambulante. Papá Noel en movimiento. Y muchas otras sorpresas.

Handwerker, Designer, lokale Produzenten. Weihnachtslieder. « Levain-mer », knuspriges Spektakel des vagabundierenden Bäckers. Spaziergang des Weihnachtsmanns. Und viele weitere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère