Marché nocturne Rue de Paris Le Bugue Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Bugue Marché nocturne Rue de Paris Le Bugue, 11 août 2023, Le Bugue. Le Bugue,Dordogne Marché d’artisans, créateurs, producteur locaux & commerçants. Animation musicale, buvette..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 22:30:00. .

Rue de Paris

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Market of artisans, creators, local producers & shopkeepers. Musical entertainment, refreshments. Mercado de artesanos, diseñadores, productores locales y comerciantes. Animación musical y refrescos. Markt mit Kunsthandwerkern, Designern, lokalen Produzenten und Händlern. Musikalische Unterhaltung, Erfrischungsgetränke. Mise à jour le 2023-07-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Rue de Paris Adresse Rue de Paris Ville Le Bugue Departement Dordogne Lieu Ville Rue de Paris Le Bugue

Rue de Paris Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bugue/