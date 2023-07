LECTURE DE POÉSIE DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « COULÉE POÉTIQUE » rue de Paris Assignan, 28 juillet 2023, Assignan.

Assignan,Hérault

Lecture de poésie par Didier Mirouze, dans le cadre de l’exposition « Coulée poétique »

L’écrivain-poète Didier Mirouze lit des extraits de ses écrits « Villespassans ou les Saisons de l’Être », source d’inspiration pour l’exposition « Coulée poétique » de Claude Capdeville.

rue de Paris

Assignan 34360 Hérault Occitanie



Poetry reading by Didier Mirouze, as part of the « Coulée poétique » exhibition

Writer-poet Didier Mirouze reads extracts from his writings « Villespassans ou les Saisons de l’Être », a source of inspiration for Claude Capdeville’s « Coulée poétique » exhibition

Lectura poética de Didier Mirouze, en el marco de la exposición « Coulée poétique

El escritor y poeta Didier Mirouze lee extractos de sus escritos « Villespassans ou les Saisons de l’Être », fuente de inspiración de la exposición « Coulée poétique » de Claude Capdeville

Dichterlesung von Didier Mirouze im Rahmen der Ausstellung « Coulée poétique »

Der Schriftsteller und Dichter Didier Mirouze liest aus seinen Schriften « Villespassans ou les Saisons de l’Être », die als Inspirationsquelle für die Ausstellung « Coulée poétique » von Claude Capdeville dienten

