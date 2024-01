Repas de la Sainte Barbe Rue de Nogent Varennes-Changy, samedi 27 janvier 2024.

Varennes-Changy Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

Repas de Ste Barbe

Repas de Ste Barbe à la salle Escale organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers. Menu : entrées : Galettes savoyarde et son risotto de crevettes, plat : ballotin de volaille sauce morilles, timbale de purée de patate douce et sa brochette de légumes, assiette de fromages (bleu, Brie et chèvre). Dessert : Moelleux au chocolat et sa crème anglaise. Sur réservation.

38 EUR.

Rue de Nogent

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT GATINAIS SUD