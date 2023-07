Journée portes ouvertes au Verger Ecole Rue de Niederbruck Masevaux-Niederbruck, 27 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

L’association des Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs vous propose une journée portes ouvertes au Verger Ecole.

Au programme : visite du Verger, présentation de l’association, apéritif offert par l’association, conseils en arboriculture, vente de produits locaux, possibilité de promenade à poney et petite restauration sur place..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00.

Rue de Niederbruck

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Association des Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs (Doller Valley and Environs Tree Growers’ Association) invites you to an open day at the Orchard School.

On the program: tour of the orchard, presentation of the association, aperitif offered by the association, arboricultural advice, sale of local produce, pony rides and snacks on site.

La Association des Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs organiza una jornada de puertas abiertas en la Escuela del Huerto.

En el programa: visita al huerto, presentación de la asociación, aperitivo ofrecido por la asociación, consejos sobre arboricultura, venta de productos locales, paseos en poni y tentempiés in situ.

Die Association des Arboriculteurs de la Vallée de la Doller et Environs lädt Sie zu einem Tag der offenen Tür im Verger Ecole ein.

Auf dem Programm stehen: Besichtigung des Obstgartens, Vorstellung des Vereins, vom Verein angebotener Aperitif, Beratung in Sachen Obstbau, Verkauf von lokalen Produkten, Möglichkeit zum Ponyreiten und kleine Snacks vor Ort.

