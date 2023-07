Bal des Pompiers Rue de Muttersholtz Ebersheim, 13 juillet 2023, Ebersheim.

Ebersheim,Bas-Rhin

Soirée festive avec bal, buvette, petite restauration et animations pour enfants organisé par les sapeurs-pompiers.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Rue de Muttersholtz

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Festive evening with dance, refreshments, snacks and children’s entertainment organized by the fire department

Velada festiva con baile, refrescos, aperitivos y animación para niños organizada por los bomberos

Festlicher Abend mit Ball, Getränkestand, kleinen Speisen und Kinderanimationen, organisiert von der Feuerwehr

Mise à jour le 2023-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme