Braderie du 14 juillet 2023 Rue de Mouvaux Roubaix

Roubaix

Braderie du 14 juillet 2023 Rue de Mouvaux, 14 juillet 2023, Roubaix. Braderie du 14 juillet 2023 Vendredi 14 juillet, 08h00 Rue de Mouvaux

Gratuit

Braderie-brocante Rue de Mouvaux Rue de Mouvaux, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/professionnels/marches-braderies-brocantes/braderies-et-brocantes/ »}] Rue de Mouvaux (de la rue Cuvier à la rue de l’Alma), rue du Luxembourg (de la rue de Mouvaux à la rue Boucher de Perthes), rue de Rome (de la rue de Mouvaux à la rue de Naples), rue de l’Ouest (de la rue de Mouvaux à la

rue de Naples). Contact inscription (du 14/06/23 au 13/07/23) :

Jean-Claude ISEBAERT

49/2 rue de Mouvaux

Tél : 06 79 86 75 84 (de 9h30 à 11h30)

Mél : cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr Retrouvez ici toutes les dates des braderies et des brocantes

