Avant-Première du film WISH, Asha et la bonne étoile Rue de Monts Montbazon, 26 novembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Profitez d’un moment en famille lors de l’avant-première du film WISH, Asha et la bonne étoile..

Dimanche 2023-11-26 14:30:00 fin : 2023-11-26 . .

Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Enjoy family time at the premiere of the film WISH, Asha et la bonne étoile.

Disfrute de un rato en familia en el preestreno de la película WISH, Asha et la bonne étoile.

Genießen Sie einen Moment mit der Familie bei der Vorpremiere des Films WISH, Asha und der gute Stern.

