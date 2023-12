Pour un fascisme ludique et sans complexe Rue de Montfort Plélan-le-Grand Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2024-06-30 17:00:00

fin : 2024-06-30 . Le Grand Colossal Théâtre. Il sera question de fascisme, mais sans treillis militaire ni moustache carrée. Alexandre Markoff préférant traquer le fascisme dans la folie joyeuse et burlesque d’une réunion de co-propriété.. “Les huit truculents comédiens se surpassent dans cette désopilante galerie de portraits, qui offre un éclairage effrayant sur les petits travers d’une classe moyenne engoncée dans un idéalisme bourgeois, jusqu’à l’irrémédiable chute. Du théâtre entre David Lynch et Intervilles.” Télérama Texte et mise en scène : Alexandre Markoff

Avec : Diane Bonnot, Ivan Cori, Sébastien Delpy, Nicolas Dimambro, Pauline Jambet, Jeanne Rochette, Sylvain Tempier et Aline Vaudan.

Artistique et technique : Magali Castellan, Patrice Cuvelier, James Feret

> En partenariat avec la ville de Plélan-le-Grand A partir de 12 ans. .

Rue de Montfort

Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

