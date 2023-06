AMÈNE TA CHAISE 2023 Rue de Monte Cassino Béziers, 7 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Cette année encore, retrouvez le festival « Amène ta chaise » avec projections de courts métrages et de cinéma en plein air à la tombée de la nuit et animation musicale!

Entrée libre..

2023-07-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Rue de Monte Cassino

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The « Amène ta chaise » festival is back again this year, with screenings of short films and open-air cinema at dusk, plus musical entertainment!

Free admission.

El festival « Amène ta chaise » vuelve un año más, con proyecciones de cortometrajes y cine al aire libre al atardecer y música en directo

Entrada gratuita.

Auch dieses Jahr gibt es wieder das Festival « Bring deinen Stuhl mit » mit Kurzfilmen und Open-Air-Kino bei Einbruch der Dunkelheit und musikalischer Unterhaltung

Eintritt frei.

