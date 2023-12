SOIRÉE – ZILLERTALER APRÈS-SKI Rue de Montbronn Soucht, 4 décembre 2023, Soucht.

Soucht,Moselle

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Meisenthal-Soucht présente la véritable « Zillertaler Après-ski ».

Au menu : Käsespätzle ou Wiener Schnietzel mit Pommes et en dessert : Apfelstrudel.

Un boisson offerte à toutes les personnes venant en tenue autrichienne ou de ski !

Votre soirée sera accompagnée de l’orchestre « Madison Top ».

Uniquement sur réservation auprès des membres de l’amicale ou vers pompiers57960@gmail.com ou au 06 07 97 32 86 en mentionnant quel menu vous souhaitez prendre !

Paiement par carte bancaire directement sur place.. Tout public

Samedi 2024-01-20 19:00:00 fin : 2024-01-20 23:59:00. 20 EUR.

Rue de Montbronn

Soucht 57960 Moselle Grand Est



The Amicale des Sapeurs Pompiers de Meisenthal-Soucht presents the real « Zillertaler Après-ski ».

On the menu: Käsespätzle or Wiener Schnietzel mit Pommes and for dessert: Apfelstrudel.

A complimentary drink for everyone in Austrian or ski dress!

Your evening will be accompanied by the « Madison Top » orchestra.

Reservations only with members of the amicale or at pompiers57960@gmail.com or 06 07 97 32 86, mentioning which menu you’d like!

Payment by credit card directly on site.

La Amicale des Sapeurs Pompiers de Meisenthal-Soucht presenta el auténtico « Zillertaler Après-ski ».

En el menú: Käsespätzle o Wiener Schnietzel mit Pommes y de postre: Apfelstrudel.

Una bebida gratis para todos los que vengan vestidos de austríacos o de esquiadores

La velada estará amenizada por la orquesta « Madison Top ».

Reservas únicamente con miembros de la amicale o en pompiers57960@gmail.com o en el 06 07 97 32 86, mencionando el menú que desea

Pago con tarjeta de crédito directamente in situ.

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Meisenthal-Soucht präsentiert den echten « Zillertaler Après-Ski ».

Zum Menü: Käsespätzle oder Wiener Schnietzel mit Pommes und zum Nachtisch: Apfelstrudel.

Ein Getränk gratis für alle, die in österreichischer oder Skikleidung kommen!

Ihr Abend wird von der Band « Madison Top » begleitet.

Nur mit Reservierung bei den Mitgliedern des Freundeskreises oder um pompiers57960@gmail.com oder unter 06 07 97 32 86, wobei Sie erwähnen müssen, welches Menü Sie einnehmen möchten!

Zahlung per Kreditkarte direkt vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU PAYS DE BITCHE