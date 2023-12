Fête nationale rue de Mittelwihr Ostheim, 13 juillet 2024, Ostheim.

Ostheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 19:00:00

fin : 2024-07-13 23:59:00

Venez profiter de la fête nationale avec des animations, musique et feux d’artifice à Ostheim !.

Profitez de la fête nationale avec des animations pour petits et grands, orchestre, jeux et l’un des plus beaux feu d’artifice de la région.

Tarte flambée, barbecue et buvette sur place.

0 EUR.

rue de Mittelwihr

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est



