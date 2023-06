MARCHE NOCTURNE RUE DE METZ Saulny, 2 septembre 2023, Saulny.

Saulny,Moselle

Marché artisanal nocturne le 2 septembre 2023 de 18h30 à 22h : miel, savons, bougies, produits zéro déchets, bijoux, sacs, foulards, textiles, fleurs, tableaux, etc…

Espace restauration et stand boissons. Tout public

Samedi 2023-09-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-02 22:00:00. 0 EUR.

RUE DE METZ

Saulny 57140 Moselle Grand Est



Evening craft market on September 2, 2023 from 6:30pm to 10pm: honey, soaps, candles, zero-waste products, jewelry, bags, scarves, textiles, flowers, paintings, etc…

Food and beverage stand

Mercado nocturno de artesanía el 2 de septiembre de 2023 de 18.30 a 22.00 h: miel, jabones, velas, productos de residuo cero, bisutería, bolsos, pañuelos, textiles, flores, cuadros, etc.

Zona de restauración y puesto de bebidas

Nächtlicher Kunsthandwerksmarkt am 2. September 2023 von 18:30 bis 22:00 Uhr: Honig, Seifen, Kerzen, Null-Abfall-Produkte, Schmuck, Taschen, Schals, Textilien, Blumen, Bilder, etc.

Essensbereich und Getränkestand

