MARCHÉ DES FÉERIES DE NOËL rue de Metz Hombourg-Haut, 24 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Cette année, la thématique retenue sera la tradition, qui se déclinera autour de la musique, des chants et des chansons, mais aussi de la gastronomie de saison. Parmi les traditions culinaires de Noël les plus savoureuses, les biscuits et autres friandises seront donc à l’honneur, avec des sessions culinaires autour des biscuits et gâteaux emblématiques de la région : spritz, stollen et mannele. Des ateliers gourmands, au cœur desquels l’héritage et la transmission des savoirs seront mis en lumière. L’occasion également de promouvoir le label Qualité MOSL. À noter qu’Hombourg-Haut accueillera cette année « Les Noëls de Moselle contés au pied du sapin ».. Tout public

Vendredi 2023-11-24 17:00:00 fin : 2023-11-30 22:00:00. 0 EUR.

rue de Metz square Jean Derrieux (parking sous les arbres)

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



This year, the theme will be tradition, with music, carols and songs, as well as seasonal gastronomy. Among the tastiest Christmas culinary traditions, cookies and other treats will be in the spotlight, with culinary sessions focusing on the region?s emblematic cookies and cakes: spritz, stollen and mannele. Gourmet workshops will focus on the region?s heritage and the transmission of knowledge. It’s also an opportunity to promote the MOSL quality label. And this year, Hombourg-Haut will be hosting « Les Noëls de Moselle contés au pied du sapin ».

Este año, el tema será la tradición, con música, villancicos y canciones, así como la gastronomía de temporada. Entre las tradiciones culinarias navideñas más sabrosas, las galletas y otros dulces serán los protagonistas, con sesiones culinarias en torno a las galletas y pasteles emblemáticos de la región: spritz, stollen y mannele. También se organizarán talleres gastronómicos centrados en el patrimonio de la región y la transmisión de conocimientos. También es una oportunidad para promocionar el sello de calidad MOSL. Y este año, Hombourg-Haut acogerá « Les Noëls de Moselle contés au pied du sapin ».

In diesem Jahr steht das Thema Tradition im Mittelpunkt, das sich auf Musik, Lieder und Gesang, aber auch auf die saisonale Gastronomie bezieht. Zu den leckersten kulinarischen Weihnachtstraditionen gehören Kekse und andere Süßigkeiten, die in Kochkursen rund um die typischen Kekse und Kuchen der Region wie Spritz, Stollen und Mannele vorgestellt werden. In diesen Workshops wird das Erbe und die Weitergabe von Wissen im Mittelpunkt stehen. Bei dieser Gelegenheit wird auch für das MOSL-Qualitätslabel geworben. Hombourg-Haut ist dieses Jahr Gastgeber der Veranstaltung « Les Noëls de Moselle contés au pied du sapin » (Erzählte Mosel-Weihnachten am Fuße des Tannenbaums).

Mise à jour le 2023-11-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH